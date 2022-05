Escalante saluta l'Alaves, ecco il ritorno alla Lazio: "Mi sono sentito a casa, è un peccato..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa l'esperienza in prestito tra le fila del Deportivo Alaves, per Gonzalo Escalante è il momento dei saluti e di tornare nel club che detiene il suo cartellino, la Lazio. L'argentino ha condiviso su Instagram un video di alcuni momenti vissuti nel corso dell'avventura spagnola, per poi aggiungere: "Grazie mille a questo grande club per avermi aperto le porte e fatto sentire a casa. È un peccato non poter salutare tutti come si deve, la domenica però mi porto tanti momenti belli. Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo ma ci abbiamo provato ogni fine settimane. Grazie per tutto, che presto il club poss tornarei dove merita".

