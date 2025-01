ESCLUSIVA - 125 anni Lazio, Dias: "Che onore giocare per questo club!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Oggi è il compleanno della più grande squadra della capitale. È stato un grande onore e un piacere giocare per un club così con tante conquiste e storia". Ha esordito così Dias, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per celebrare i 125 anni della Lazio. Un traguardo importante, ricco di storia e di emozioni che solo chi ha vissuto può capire. "Il mio ricordo più bello - ha poi proseguito - è senza dubbio, la finale contro la Roma in Coppa Italia. Sempre forza Lazio!".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE