eSerieATim, prima vittoria per la Lazio contro la Juventus

Lazio virtualmente in campo nel pomeriggio nelle prime quattro gare del Girone A della eSerieATIM di PES2021. Dopo i match con Roma, Spezia e Parma i biancocelesti guidati da "Danielitoperu10" hanno battuto per 3-1 la Juventus. Per la LazioeSports Raissforever_10, Danielitoperu10 e AdrianCZ23 sono i giocatori ufficiali del torneo.

“Profitto dal provvedimento Asl”: la Corte contro il Torino

Lazio, Tare su Guerini: "Dolore immenso, faremo qualcosa per ricordarlo"

TORNA ALLA HOME