Euro 2020, 17 le Nazionali già qualificate: ecco chi si gioca ancora il pass

EURO 2020 - Battute finali per le qualificazioni ai primi Europei itineranti della storia. Sono infatti già 17 le Nazionali certe di partecipare alla manifestazione la prossima estate, ma ci sono ancora sette posti in palio. Ad aggiudicarsi il pass sono state Inghilterra, Repubblica Ceca, Ucraina, Portogallo, Germania, Olanda, Croazia, Spagna, Svezia, Polonia, Austria, Francia, Turchia, Belgio, Russia, Italia e Finlandia. Restano tre posti liberi che arriveranno dai gironi dove ancora tutto è in gioco. Due arriveranno dal gruppo D con Svizzera, Danimarca e Irlanda ancora in ballo, mentre per l'altro è sfida a tre tra Ungheria, Galles e Slovacchia. Gli ultimi 4 posti, per arrivare a 24 partecipanti, saranno assegnati tramite i playoff delle leghe di Nations League. In tante si giocano ancora il pass e tutto può ancora accadere.

