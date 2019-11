Lazio, Luis Alberto migliora: la Spagna lo ignora, mentre Inzaghi...

Ci siamo, tra meno di una settimana si torna a fare sul serio e la Lazio di Simone Inzaghi andrà a far visita al Sassuolo. Simone Inzaghi ha lavorato in questa settimana con i calciatori non convocati dalle Nazionali e ha potuto contare anche sulla presenza di Luis Alberto. Il numero dieci, un po' a sorpresa, è stato escluso dagli arruolati dalla Spagna ed è rimasto a Formello. Nonostante un rendimento da assoluto top player, la Roja ha preferito fare a meno di lui. Se l'andaluso ha masticato amaro, il mister biancoceleste è stato contento perché ha potuto dare un po' di respiro al Mago. L'ex Siviglia, infatti, è rimasto fermo per un affaticamento muscolare che in questa settimana ha avuto modo di smaltire senza fretta. Luis così sarà pronto per domenica per trascinare ancora i suoi compagni a suon di assist e colpi di magia. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, sono ben 8 gli assist vincenti forniti in campionato con l'aggiunta del gol firmato nel derby. Numeri da autentico leader e che forse avrebbero meritato miglior sorte con la Spagna. Ma se la selezione iberica lo ignora, ci pensa Inzaghi a coccolarlo e a tenerselo ben stretto perché la Lazio non può e non vuole assolutamente fare a meno di lui.

