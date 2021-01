EURO 2020, Ceferin assicura: "Faremo il massimo per riportare i tifosi negli stadi"

Partirà a giugno EURO 2020, l'Europeo itinerante rimandato di un anno a causa della pandemia da Coronavirus. Ieri si è tenuto un incontro telematico tra le 12 città sedi del torneo e la UEFA e il presidente Aleksander Čeferin ha dichiarato: “La UEFA è impegnata a organizzare EURO 2020 nelle 12 città inizialmente previste. EURO è la competizione di punta per il calcio per squadre nazionali in Europa ed è una fonte vitale di finanziamento per il calcio di base e per lo sviluppo più ampio del calcio. Sono ottimista sul fatto che le cose saranno molto diverse per quanto riguarda il virus man mano che ci avvicineremo al torneo ed è importante dare alle città e ai governi ospitanti tutto il tempo possibile per formulare un quadro accurato di ciò che sarà possibile fare nei mesi di giugno e luglio. I tifosi sono una parte importante di ciò che rende speciale il calcio e questo vale sia per EURO che per qualsiasi partita. Dobbiamo concederci il massimo spazio per permettere il loro ritorno negli stadi”.