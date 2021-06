Euro 2020, Deschamps: "L'Italia può andare lontano ma..."

Il ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha concesso un'intervista a Sport Week. Le sue parole sulle potenzialità dell'Italia a Euro 2020: "Mancini ha saputo costruire qualcosa di interessante, convocando giovani che sono cresciuti, ottenendo ottimi risultati tra Nations League e fase di qualificazione. L'età media si è abbassata, ma rimangono elementi di esperienza. L'Italia può avere l'ambizione di andare lontano anche se forse non ha ancora quel vissuto internazionale, a livello individuale. Per vari azzurri sarà la prima grande competizione, poi può capitare di tutto e all'Italia non mancano potenziale e mentalità".

