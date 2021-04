Euro 2020, il governo ha deciso sulla presenza dei tifosi all'Olimpico: i dettagli

La presenza dei tifosi negli stadi in occasione degli Europei 2020 è stato il tema caldo di questo periodo. Alla fine, nella giornata di oggi, è arrivata l'apertura definitiva da parte del governo. Come riportato dall'Ansa infatti il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una lettera con il suo assenso al presidente della Figc Gabriele Gravina. La palla ora passa al Cts per "stilare i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”.

