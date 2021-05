Euro 2020, lavori in corso a Roma: la Capitale si prepara a ospitare la manifestazione

Roma si prepara ad ospitare i prossimi Europei. Mancano poco più di due settimane all'inizio della manifestazione sportiva più importante di questa estate che avrà inizio l'11 giugno allo stadio Olimpico con il match tra Italia e Turchia. Intanto la Capitale si tinge d'azzurro ed è pronta per Euro2020. Tanti i lavori per le vie del centro ed iniziano a intravedersi per strada bandiere e striscioni. È quasi tutto pronto, l'attesa sta per terminare, iniziano gli Europei!

Questo il messaggio apparso sulla pagina Instagram: "Lavori in corso a Piazza del Popolo, luogo del Football Village di UEFA EURO 2020, un programma ricco di attività, sorprese e grandissimi ospiti. Manca poco, siamo quasi pronti a divertirci insieme, per vivere tutta la magia di #EURO2020nello scenario unico della nostra Roma".