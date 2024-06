Euro2024, chi vincerà? Le favorite secondo i biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì 14 inizieranno ufficialmente gli Europei di calcio in Germania, c'è attesa e curiosità nel capire in che modo le nazionali approceranno alla competizione e soprattutto chi riuscirà a arrivare in finale. In casa Lazio è stato fatto un sondaggio e alcuni biancocelesti hanno detto la loro rivelando il potenziale vincitore del trofeo. Gila fa il tifo per la Spagna, ma sostiene che la "Germania giocando in casa abbia tantissima forza". Vecino spera che sia l'Italia a confermarsi campione d'Europa, ma pensa che l'Inghilterra possa avere la meglio. Castellanos non ha dubbi, per lui trionferanno gli azzurri. Marusic pensa sia l'occasione della Francia, Cataldi vede sul podio la squadra di Southgate e infine, Isaksen spera sia la sua Danimarca altrimenti farà il tifo per Zaccagni e compagni.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE