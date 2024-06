Euro2024, Toni: "Vi dico le mie favorite. Italia? Siamo capaci di tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Luca Toni, intervistato dal quotidiano tedesco Bild, ha fatto il suo pronostico sull'Europeo che sta per iniziare. Le favorite, secondo l'ex campione del Mondo, sono: Francia, Inghilterra e Germania esattamente in quest'ordine. Poi, soffermandosi sugli azzurri: "A Euro2021 non partimmo come favoriti, ma nacque qualcosa di magico. L’Italia ora sicuramente non parte di nuovo come favorita. Ci sono squadre che sono meglio attrezzate per il torneo e anche sulla carta più forti. Perciò non sarà facile per noi. Quale sarebbe il successo? La semifinale. A quel punto tutto sarebbe possibile. La nostra squadra è capace di tutto, sono curioso anch’io di vedere cosa succederà. Possiamo arrivare in finale, ma anche uscire dopo la fase a gironi. Spero ovviamente nella finale".

