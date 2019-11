Europa, 'en plein' delle italiane: l'ultima volta più di un anno fa

Nei tre giorni dedicati alle coppe europee, le italiane hanno ottenuto cinque successi. Juventus, Inter, Atalanta, Roma e Lazio sono uscite vittoriose dai rispettivi impegni in Champions ed Europa League. Non una cosa di tutti i giorni, se si pensa che l’ultima volta che le squadre italiane avevano raggiunto un traguardo simile risale alla scorsa stagione, ed in particolare alla seconda giornata, disputata tra il 2 ed il 4 ottobre 2018. Una situazione analoga, riporta numericalcio.it, si era verificata solo due volte negli otto precedenti. Si tratta della quarta volta negli ultimi dieci anni. Le formazioni nostrane, in passato, sono riuscite anche a far meglio: nel novembre del 2005 furono sei le vittorie in un unico turno delle competizioni continentali.

