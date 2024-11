Europa League, a breve la quarta giornata: la UEFA esalta Pedro - FOTO

Re di coppe. Pedro è l'uomo in più della Lazio di Marco Baroni, soprattutto in Europa League. Inserito appositamente nella lista europea, lo spagnolo fin qui è risultato decisivo con due gol nelle prime tre giornate. Proprio per questo la UEFA ha deciso di presentare i prossimi incontri inserendo proprio lui in copertina, insieme a Eriksen del Manchester United e Werner del Tottenham. La Pedro-Mania ormai ha preso piede. Di seguito la foto.