Europa League, Bitton: "Neanche la Lazio deve fare punti al Celtic Park"

Vigilia di Celtic - Lazio, terza giornata del girone di Europa League. I biancocelesti volano verso Glasgow e domani sranno protagonisti in uno degli stadi simbolo del calcio scozzese. Sulla rivista Celtic View il centrocampista Nir Bitton ha parlato del prossimo impegno contro i biancocelesti: "È un gruppo molto difficile per noi, anche se abbiamo iniziato bene. I risultati mostrano che ogni squadra può battersi a vicenda in questo gruppo, quindi faremo in modo di non permettere a nessuno di prendere punti al Celtic Park. Questo è l'aspetto più importante per noi e ci aspetta la Lazio giovedì notte. Dobbiamo concentrarci al 100% sul campo e vedere cosa succede".

L'EUROPA LEAGUE - "È importante che questo club sia coinvolto in Europa, che si tratti della Champions League o dell'Europa League. È un grande palcoscenico per noi, una grande occasione per mostrare le nostre qualità a livello individuale e come squadra. Vogliamo andare il più lontano possibile".

IL CELTIC - “Quando fai parte di un club come il Celtic hai sempre la pressione su di te per vincere partite e titoli. Tutti nello spogliatoio lo sanno, anche i nuovi giocatori che sono arrivati ​​di recente".

