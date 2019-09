Europa League, Cluj - Lazio: dove vedere la partita in tv e streaming

L'Europa League scalda i motori e di conseguenza anche la Lazio, già in viaggio verso la Romania. Giovedì alle ore 18:55 andrà in scena a Cluj la partita inaugurale dell'avventura europea dei biancocelesti (clicca qui per leggere le probabili formazioni). Come di consueto da qualche anno ormai, l'Europa League è un'esclusiva di Sky Sport e pertanto Cluj - Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale 252. La pay tv di Murdoch mette a disposizione anche una partita in chiaro a settimana su TV8, ma per la prima giornata la sfida prescelta sarà Roma - Istanbul Basaksehir. Sempre per i possessori dell'abbonamento a Sky, Cluj - Lazio sarà disponibile anche in streaming su smartphone, pc e tablet tramite l'app di Sky Go. I canali dedicati sono gli stessi previsti per la visione via satellite.

