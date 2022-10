Europa League, il Feyenoord già pensa alla Lazio: il motivo

Il club olandese non giocherà questa settimana per scelta dell'Eredivisie che ha spostato due gare della dodicesima giornata...

Il Feyenoord pensa già alla Lazio. La sfida di giovedì prossimo deciderà di fatto il destino del Gruppo F con le quattro squadre che si giocano i due posti per proseguire in Europa League e la terza piazza che porta in Conference. Gli olandesi avranno un vantaggio in più visto che l'Eredivisie ha deciso di rinviare le gare di Ajax e Feyenoord per permettere alle due squadre di preparare le sfide e di andare avanti nelle competizioni internazionali. I Lancieri si giocano il terzo posto nel girone di Champions contro i Glasgow Rangers. Ajax - Vitesse e Feyenoord - Cambuur si recupereranno tra il 9 e il 10 novembre. In Serie A, però, il rinvio non sarebbe stato possibile visto che l'8 e il 10 è in programma un turno infrasetttimanale. I ragazzi di Slot saranno più riposati, mentre Milinkovic e compagni dovranno affrontare la Salernitana domenica all'Olimpico. Un ostacolo in più per i biancocelesti che, però, devono proseguire l'avventura europea sia per una questione di prestigio che, soprattutto, per un discorso economico.