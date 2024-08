Europa League | Lazio, Gentile: "Rosa incompleta. Sorteggio? Eviterei..."

In attesa che inizi il sorteggio di Europa League, Riccardo Gentile, ospite nello studio di Sky Sport per commentare l'evento, ha detto la sua sulle italiane presenti nella competizione. Queste le considerazioni su Roma e Lazio: "Situazioni diverse perché ultimamente la Roma in coppa ha sempre dimostrato di aver fatto un percorso interessante. La Lazio è vero che era in Champions, ma per quel che riguarda la costruzione della rosa tutte e due stanno manifestando problemi. Tutte e due incomplete, sia in Serie A sia in Europa dove ci sono avversarie secondo me più forti. Eviterei l’Atletico Bilbao che vorrà regalarsi una finale. Questo non significa che due squadre italiane di questo tipo non possano vivere un percorso esaltante. Ciro Immobile che potrebbe tornare all’Olimpico, sarebbe molto affascinante”.

