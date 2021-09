Europa League, non solo Lazio e Napoli: il programma della prima giornata

Ci siamo. Inizia oggi l'Europa League 2021/22 con ben 15 partite in programma suddivise tra le 18:45 e le 21. Già ieri è andato in scena il primo match della competizione tra Spartak Mosca e Legia Varsavia vinto dagli ospiti per 1-0. Oggi scendono in campo anche le due italiane. Prima la Lazio, a Istanbul contro il Galatasaray, poi il Napoli, sempre in trasferta contro il Leicester. Di seguito tutte le gare di oggi valide per la prima giornata della fase a gironi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

18:45 – Bayer Leverkusen-Ferencváros: Sky e Dazn

18:45 – Galatasaray-Lazio: TV8, Sky e Dazn

18:45 – Midtjylland-Ludogorets: Sky e Dazn

18:45 – Lokomotiv Mosca-Olympique Marsiglia: Sky e Dazn

18:45 – Rapid Vienna-Genk: Sky e Dazn

18:45 – Dinamo Zagabria-West Ham: Sky e Dazn

18:45 – Betis Siviglia-Celtic: Sky e Dazn

18:45 – Stella Rossa-Sporting Braga: Sky e Dazn

21:00 – Monaco-Sturm Graz: Sky e Dazn

21:00 – Brøndby-Sparta Praga: Sky e Dazn

21:00 – Rangers-Lione: Sky e Dazn

21:00 – Olympiacos-Anversa: Sky e Dazn

21:00 – PSV Eindhoven-Real Sociedad: Sky e Dazn

21:00 – Leicester City-Napoli: Sky, Dazn

21:00 – Eintracht Francoforte-Fenerbahçe: Sky e Dazn