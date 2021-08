Europa League, sondaggio per il migliore della settimana: c’è anche un laziale – FOTO

La prima giornata di campionato è andata. La UEFA Europa League ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Twitter per stabilire chi abbia fatto meglio in questo weekend di calcio. I partecipanti sono 4, due centrocampisti e due attaccanti, tra questi Sergej Milinkovic Savic che nella gara contro l’Empoli ha segnato il primo gol del pareggio e ha fornito un assist per quello di Lazzari. Gli altri sono: Moussa Dembélé attaccante dell’Olympique Lione, Eljif Elmas centrocampista del Napoli, Fëdor Smolov attaccante del Lokomotiv Mosca.

Who did it best this weekend?



1⃣ Moussa Dembélé ️️

2⃣ Sergej Milinković-Savić ️🅰️

3⃣ Eljif Elmas ️

4⃣ Fedor Smolov ️️#UEL pic.twitter.com/iQTuexjdYt — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 23, 2021

