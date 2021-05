Europa League, svelate le finaliste che si sfideranno a Danzica

Il 26 maggio a Danzica si giocherà una finale di Europa League inedita: Manchester United - Villarreal. Entrambe le squadre hanno ipotecato il pass già nella semifinale d'andata (i Red Devils hanno vinto contro la Roma 6-2, mentre gli spagnoli sono passati sull'Arsenal 2-1). Le partite di ritorno, giocate a ritmi evidentemente più bassi, hanno soltanto confermato le sentenze della settimana precedente (0-0 tra Gunners e Villareal, sconfitta insapore per il Manchester contro i giallorossi per 3-2). Per la prima volta nella loro storia gli spagnoli approdano in finale (si erano spinti al massimo in semifinale nel 2010/11 e nel 2015/16), mentre lo United ha vinto già il trofeo nel 2016/17. Unai Emery, allenatore del Submarino Amarillo, è il tecnico più vincente da quando è stata creata la competizione (3 coppe conquistate con il Siviglia). Il tecnico norvegese è invece alla sua prima apparizione in finale di Europa League. Fra 20 giorni sapremo chi solleverà il trofeo sotto il cielo della Polonia.