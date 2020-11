Europa League: vince il Napoli nel segno di Maradona, successo anche della Roma sul Cluj

Nel segno di Diego Armando Maradona il Napoli scende in campo al San Paolo che a breve porterà il nome del Pibe de Oro scomparso nella giornata di ieri. Tanta commozione alimentata anche dal bellissimo omaggio dei tifosi che si sono radunati fuori lo stadio e hanno messo in atto una fiaccolata in onore del “Diez” e della squadra entrata nel riscaldamento con la maglia numero 10 in suo onore. In campo vince la squadra di Gattuso, sul Rijeka, brillante nel primo tempo e che passa in vantaggio grazie alla rete di Politano su passaggio di Zielinski siglata al minuto 41’. La Uefa poi corregge il tiro assegnando la rete a Anastasio (autogol). I partenopei vanno vicini al raddoppio anche con Petagna che manca il pallone di un soffio. Al 75’ arriva la seconda rete che nasce da un’idea di Insigne che serve Lozano: il messicano a tu per tu con Nevistic non sbaglia e di piatto mette in rete. Nel finale clamorosa occasione per Insigne che però si fa ipnotizzare dal portiere del Rijeka. Napoli che passa al comando del Gruppo F a 9 punti, entrambe a 7 Az Alkamaar e Real Sociedad 7 che hanno pareggiato in serata per 0-0.

Vince anche la Roma in questa serata di Europa League che si impone per 2-0 sul Cluj. Primo tempo offuscato quello dei giallorossi che rischiano poco ma creano altrettanto poco con il primo tiro in porta che arriva solo al minuto 32 con Borja Mayoral. Cambia tutto nel secondo tempo e la squadra di Fonseca trova la rete del vantaggio grazie all’autorete di Debeljuh che devia il pallone in porta a seguito della punizione calciata da Veretout. Raddoppio che arriva invece da calcio di rigore per il fallo del portiere del Cluj su Mkhitaryan. Veretout dal dischetto non sbaglia e mette in rete. Giallorossi che passano in testa al Gruppo A, e si qualificano matematicamente ai sedicesimi, con 10 punti a più tre sullo Young Boys a 7. Il Cluj rimane invece a 4 punti e il Cska Sofia a 1.

