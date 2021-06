Europei, svelata la mascotte dell'Italia: invenzione di Carlo Rambaldi - FOTO

Mancano solo tre giorni all'inizio degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno con il debutto dell'Italia contro la Turchia allo stadio Olimpico. Nella giornata di oggi è stata svelata anche la mascotte degli azzurri: un tenero cucciolo di pastore maremmano che indossa ovviamente la maglia della Nazionale e che stringe sotto braccio un pallone da calcio.

L'idea è di Carlo Rambaldi, maestro scomparso nel 2012 noto a livello internazionale per le sue opere in campo cinematografico con le quali ha vinto tre Oscar. Queste le parole del presidente Gravina in merito riportate dal sito ufficiale della Figc: "Rambaldi nel 2007 mi consegnò un book che conteneva questi bozzetti che io ho donato alla FIGC. La sua fama all’estero era straordinaria, ma lamentava di essere stato poco considerato in Italia. Sono orgoglioso di aver dato vita ad un’altra sua creazione: oggi regaliamo simbolicamente a Carlo Rambaldi il quarto Oscar e agli italiani tanta dolcezza”.

🆕 Ecco la mascotte delle Nazionali #Azzurre: è nata da un progetto di Carlo #Rambaldi



I bozzetti, i disegni e l’immagine realizzata in tridimensionale saranno esposti dal 9 giugno, e per tutto l'Europeo, a “Casa Azzurri”#CasAzzurri #VivoAzzurrohttps://t.co/gs1KiOGRYI — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 8, 2021

