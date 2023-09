EURORIVALI - Celtic, Rodgers scopre le carte: "Ecco il nostro obiettivo nel girone"

TUTTOmercatoWEB.com

Al via la fase a gironi di Champions League. Riflettori puntati sul girone E non solo per il big match tra Lazio e Atletico Madrid, ma anche sull'altra gara che metterà di fronte il Feyenoord di Slot e il Celtic di Rodgers. Il tecnico degli scozzesi ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita del De Kuip: "Penso che il successo per noi come club sia essere in Europa dopo Natale. E' questo è il nostro obiettivo, essere in una competizione europea dopo Natale. Ma nel gruppo E tutto è possibile. Cerchiamo di essere competitivi in tutte le partite. Penso che sia un girone in cui può succedere di tutto. In Champions League sarà importante lo spirito competitivo. Vogliamo giocare secondo il nostro DNA, che è essere aggressivi quando attacchiamo".