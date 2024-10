Fantacalcio, best difensori: in vetta un biancoceleste

Fonte: Chiara Scatena

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio sta stupendo tutti. Dopo l'addio di quasi tutti i big in estate e l'arrivo di un terzo allenatore nel giro di pochi mesi, non ci si aspettava di certo una Lazio come quella che è stata vista fino ad ora. Settimo posto a soli 3 punti dal Napoli capolista, la Lazio segna tanto, si diverte e fa divertire. Quattro dei dodici gol messi a segno fino ad ora arrivano dalla fantasia del neo acquisto Nuno Tavares, che è stato fuori nelle prime giornate per un infortunio ma che ora sta recuperando alla grande.

Quattro assist in quattro partite per lui, mai nessuno come il portoghese alla prima stagione in Serie A. Proprio i suoi passaggi decisivi hanno alzato la sua media al fantacalcio, diventando il difensore con la media più alta in Serie A, ben 7,62. Dietro di lui un mostro come Theo Hernandez (7.58), Coco (7,5), Gabbia (7,5) e Di Lorenzo (7,17).