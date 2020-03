Festa del papà, gli auguri social della Lazio: "A chi tramanda e insegna" - FT

Nonostante questi siano giorni di difficoltà per l'emergenza Coronavirus, che ha gettato nel caos l'Italia intera, per gli italiani è il momento di festeggiare San Giuseppe e, più in generale, tutti i papà. Anche la Lazio, direttamente dai suoi profili social, ha voluto spendere qualche parola in occasione di questa speciale ricorrenza. Dopo aver pubblicato la foto di Simone Inzaghi in campo in compagnia del figlio Lorenzo, il club ha aggiunto: "A chi tramanda e insegna. Con amore. Auguri a tutti i papà". Di seguito, il post in questione:

A chi tramanda e insegna. Con amore.

Auguri a tutti i papà pic.twitter.com/nFeNRrX6OX — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 19, 2020

