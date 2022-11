Feyenoord - Lazio, la carica degli olandesi: ecco la coreografia - FOTO

È iniziata da poco più di un quarto d’ora la sfida tra Feyenoord e Lazio, l’atmosfera è molto calda nonostante le condizioni climatiche non siano delle migliori. Il De Kuip è stracolmo, i tifosi si stanno facendo sentire e non hanno intenzione di lasciare soli i propri beniamini. Per l’occasione, i supporter olandesi hanno deliziato lo stadio con una coreografia esposta pochi minuti prima del fischio d’inizio del match. Uno striscione lungo tutta la curva, nel quale si legge: “Non mi butto per nessuno, solo per te"

