Fifa, 100 rifugiati afghani evacuati in Qatar: "Ci sono anche delle giocatrici"

"A seguito di complesse trattative" la Fifa fa sapere che "ha evacuato dall'Afghanistan, con il sostegno del Qatar, quasi 100 'membri della famiglia calcistica', comprese delle giocatrici". L'organo di governo del calcio mondiale esprime i propri "sinceri ringraziamenti al governo del Qatar per il suo sostegno" e "per aver garantito il passaggio sicuro di queste persone, ritenute a maggior rischio, su un volo charter Qatar Airways da Kabul, in Afghanistan, a Doha, Qatar". Da agosto la Fifa "si è coordinata con il Qatar" per l'operazione e "continuerà a lavorare a stretto contatto per l'evacuazione" di altri sportivi in futuro".

