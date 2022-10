FIFA, Infantino difende la scelta del Qatar: "Paese che ha fatto grandi passi avanti..."

TUTTOmercatoWEB.com

In tanti nel mondo del calcio non hanno ancora digerito la decisione della Fifa di assegnare al Qatar il Mondiale che prenderà il via tra novembre e dicembre. Ad essere contestate sono soprattutto le condizioni dei lavoratori e la mancanza di libertà in alcuni ambiti. Non la pensa allo stesso modo Infantino che invece difenda la scelta: "Il Qatar ha attuato veri cambiamenti per migliorare le condizioni dei lavoratori migranti e la Coppa del Mondo è un'opportunità per il Qatar e tutto il Golfo Persico di mostrarsi in modo diverso e liberarsi dei pregiudizi che purtroppo esistono ancora oggi. Questi cambiamenti sono avvenuti negli ultimi anni, mentre in altri Paesi - anche europei - ci sono voluti decenni".