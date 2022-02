FIFA, Infantino: "Scioccato dalla situazione. E sugli spareggi mondiali..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Fifa Gianni Infantino s'è detto "molto preoccupato" per la "situazione tragica e preoccupante" che si sta creando dopo l'intervento militare della Russia in Ucraina. "Sono rimasto scioccato da ciò che ho visto, sono preoccupato per questa situazione - le parole di Infantino riportate da ansa.it -. La Fifa condanna l'uso della forza da parte della Russia, la violenza non è mai la soluzione. Chiediamo a tutte le parti in causa di riportare la pace attraverso un dialogo costruttivo". Poi, sugli spareggi mondiali che la Russia dovrebbe giocare in casa il 24 marzo contro la Polonia ed, eventualmente, contro Svezia o Repubblica Ceca: "La Fifa continuerà a monitorare la situazione. Gli sviluppi in relazione alle partite degli spareggi delle qualificazioni mondiali saranno comunicati a tempo debito".

TORNA ALLA HOMEPAGE