FIGC, Gravina: "Euro 2032? Non perdiamo l'occasione". Poi sulla riforma dei campionati...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

All'uscita dal Consiglio federale che si è tenuto nella giornata di oggi il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla candidatura dell'Italia all'Europeo del 2032: "Ho mandato una mail al presidente del Consiglio Mario Draghi per evidenziare il termine perentorio del 16 novembre come ultima data in cui presentare alla Uefa il dossier che dovrà contenere garanzie governative. Non vogliamo rischiare di arrivare lunghi".

Poi sulla riforma dei campionati e le regole per la sostenibilità del mondo calcio: "È il momento che il mondo del calcio esca da questo arroccamento. Bisogna spendere quello che si ha, non quello che non si ha. Noi vogliamo accompagnare le società in questo percorso, non essere dei castigamatti o dividere in buoni e cattivi. Il nostro obiettivo è di mettere in sicurezza il calcio italiano. Salary Cup? Una scelta in questa direzione appare impossibile, non c'è nulla del genere in Europa. Quando abbiamo studiato qualcosa di simile con la Commissione Uefa, l'Unione europea è subito intervenuta bocciandola perché non compatibile con regole di mercato".