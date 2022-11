Figc, Gravina: "Vincere il prossimo Mondiale? Intanto pensiamo ad andarci..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca pochissimo all'inizio del Mondiale in Qatar dove purtroppo non andrà l'Italia. Gli azzurri di Mancini non prenderanno parte alla manifestazione per la seconda volta consecutiva e sul tema è intervenuto anche il presidente della Figc Gravina: "Non andremo ai Mondiali per una legge fondamentale dello sport, c'è la vittoria ma c'è anche la sconfitta. Purtroppo abbiamo avuto coincidenze negative, sbagliando due calci di rigore che ci hanno penalizzato, ma sempre ai rigori abbiamo vinto il titolo europeo. A prescindere dal risultato, mancata qualificazione mondiale o vittoria europea, abbiamo l'esigenza di investire moltissimo in due asset fondamentali: strutture e settori giovanili. Se il futuro sia roseo o meno non lo so, ma abbiamo voglia di impegnarci in questa direzione. Per questo devo ringraziare la Lega di A e la Lega B, il futuro per i Mondiali 2026 non lo so ma l'impegno sarà tanto e tale che… Lo vinceremo? Pensiamo intanto ad andarci", queste le sue parole in occasione dello Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera.