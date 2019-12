Figc, presentato il progetto ‘Valori in rete’. Mancini: “Il calcio deve includere”

Nella giornata di ieri, presso l’Aula Magna di Coverciano, è stato presentato il progetto ‘Valori in rete’ per l’anno scolastico 2019-2020, sviluppato con la collaborazione della Figc e del Ministero dell’Istruzione. L’inclusione la parola chiave dell’iniziativa, una partita di calcio integrato la cornice. Presente anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che si è rivolto ai tanti alunni presenti: “Sono il ct dell’Italia, ho allenato tanti club importanti, ma quello che mi manca di più tutti i giorni è essere ancora un ragazzino come voi che gioca a calcio con gli amici. E non escludete nessuno, anzi includete sempre tutti”. Al ministro dell’istruzione Fioramonti il compito di dare il via alla partita tra ragazzi: “Per me è un’emozione perché al mio fianco c’è Mancini, per fortuna non sono scivolato (ride, ndr). La scuola deve essere il punto d’accesso per tutti verso lo sport”, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

SORTEGGI - Presente all’evento Gravina, che si è espresso anche sui sorteggi per i prossimi Europei: “Sono contento di aver evitato squadre forti però il girone mi piace poco, è insidioso. Fa bene Mancini a rimanere cauto. La prima gara con la Turchia sarà complicata perché saremo sotto i riflettori. Mi aspetto di vincere ogni giorno, senza aspettare il 12 giugno e in realtà abbiamo già vinto a livello di entusiasmo e con una Nazionale così giovane. Campionato? Bel duello Inter-Juventus, sotto ci sono altre 2-3 club che spingono e stanno bene. È un campionato avvincente e bellissimo”.

