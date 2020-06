FIGC, prestito con diritto: le date per esercitare riscatti e controriscatti

AGGIORNAMENTO ORE 13.00: Sulla questione dei riscatti e controriscatti, la FIGC si è espressa in due paragrafi, il secondo dei quali riguardante le società professionistiche:

Tra società professionistiche:

"L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato:

- da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione;

- da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione;

- da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati:

- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (ove non sia previsto il diritto di controopzione), possono inoltre essere esercitati:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)".

Attraverso un lungo comunicato la FIGC annuncia le nuove disposizioni regolamentari riguardanti i tesseramenti della stagione 2020/21. Cambiano i termini per depositare i contratti preliminari (vista l'emergenza legata al coronavirus), ma la novità più importante è che sarà possibile stipulare accordi anche tra società appartenenti allo stesso campionato. Ecco il passaggio della FIGC sugli accordi preliminari:

Accordi preliminari



"Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia".

