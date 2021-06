Fiorentina, alta tensione tra il club e Gattuso: non si esclude il divorzio anticipato

Alta tensione in casa Fiorentina, non si esclude il divorzio anticipato tra Rino Gattuso e il club viola. Il motivo, riporta gianlucadimarzio.com, sarebbe da ricercare nelle problematiche nate dalle valutazioni di mercato fatte dal club e che riguardano giocatori proposti da Jorge Mendes. Il super-procuratore è, infatti, anche il rappresentante del neo-allenatore dei toscani. La Fiorentina, ad esempio, preferirebbe fare investimenti più contenuti rispetto a profili come quello di Sergio Oliveira del Porto. Il momento è delicato, e bisognerà comprendere se le frizioni si potranno ricucire, in modo che Gattuso possa proseguire il suo lavoro a Firenze. In corso, tuttavia, attente valutazioni sul futuro, con lo stesso tecnico che starebbe riflettendo sul futuro.