Fiorentina, ancora Badelj: "Voglio dimostrare che so ancora giocare a calcio"

CALCIOMERCATO LAZIO - Milan Badelj è tornato alla Fiorentina. Il centrocampista si è presentato oggi al Franchi e ha parlato in una lunga conferenza stampa spiegando i motivi che lo hanno spinto a tornare in Toscana. Il croato ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport: “Essere qua oggi mi commuove. Devo riconquistare la fiducia dei tifosi e far vedere a tutti che so ancora giocare a calcio. Astori? Rimarrà impresso in questa città che non si dimenticherà mai di lui. Lazio? Li ringrazio perché volevo tornare a casa. Questa è stata l’unica soluzione che ho preso in considerazione. Obiettivi? Il mio sogno più grande è alzare un trofeo. Non voglio promettere niente, per riuscirci bisogna lavorare”.

Pubblicato il 5/6​​​​​​​