Fiorentina, caso Zaniolo: la procura della FIGC ha aperto un'inchiesta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

La procura della FIGC ha da poche ore aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che ci sarebbe stata negli spogliatoi al termine della sfida tra Fiorentina e Roma (campionato Primavera). Da chiarire se il racconto dei giovani calciatori, secondo cui Nicolò Zaniolo avrebbe innescato lo scontro, sarà smentito o confermato.

Intanto la procura sentirà prima proprio coloro che hanno dichiarato di aver subito l'aggressione. Da ricordare però che la Fiorentina aveva categoricamente smentito la vicenda, affidando alle parole di Zaniolo una pronta risposta: "Per evitare ulteriori tensioni sono andato via". Nelle prossime ore cominceranno gli interrogatori in procura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.