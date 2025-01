Fiorentina, i convocati per la gara contro la Lazio: la scelta su Cataldi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

Questa sera si giocherà Lazio-Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma, una gara importantissima per entrambe le squadre. I biancocelesti dovranno approfittare della prima sconfitta stagionale della Juventus per staccarla ulteriormente, mentre la Fiorentina ha bisogno dei tre punti per rimettersi in corsa e avvicinare il quarto posto occupato proprio dalla Lazio, attualmente a +6. Queste sono le scelte di Palladino: tra i convocati non figura Cataldi, rimasto in dubbio fino all'ultimo e che salterà la gara per infortunio.