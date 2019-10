Fiorentina - Lazio, Badelj: "Se Immobile sta bene parti 1 a 0 per loro"

Una partita importante, quella che la Lazio giocherà al Franchi questa sera. Una gara in cui Inzaghi ritroverà anche Milan Badelj, dopo il passato con la casacca biancoceleste. Una storia d'amore mai effettivamente decollata, con un perenne freno a mano tirato. E proprio su questo argomento, e non solo, è tornato a parlare l'attuale giocatore della Fiorentina. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, ha subito spiegato come il suo approdo alla Lazio non sia stato tra i più semplici. Veniva dalla finale mondiale, con pochi giorni di vacanza e la nascita di suo figlio Jona Davide. Badelj ha trovato poco spazio in maglia biancoceleste, ma a tal proposito è chiara per lui la motivazione: "Non giocavo perchè Leiva era più adatto del sottoscritto". Battere la Lazio, ha proseguito il centrocampista, significherebbe sperare nel piazzamento europeo. Ma attenzione: "Immobile? Se lui sta bene parti sempre 1 a 0 per loro". Anche Milinkovic e Correa, ha sottolineato, devono considerarsi tra i pericoli principali. In conclusione, una dichiarazione d'amore per la Fiorentina: quando era alla Lazio, ammette, non ha mai smesso di pensare ai viola.

