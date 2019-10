Fiorentina - Lazio, divieti di transito e sosta al Franchi: il comunicato

Divieti di transito e di sosta, modifiche alla circolazione. Firenze si prepara per la sfida di domenica sera fra Fiorentina e Lazio allo stadio Artemio Franchi. Con un comunicato apparso sul sito del Comune, sono stati annunciati i seguenti provvedimenti: "Domenica lo stadio ospiterà il posticipo della nona giornata di campionato che vedrà la Fiorentina opposta alla Lazio. L’incontro inizierà alle 20.45 ma i provvedimenti di circolazione nella zona dell’Artemio Franchi scatteranno già dalla mattina, come previsto in occasione degli incontri giudicati più impegnativi dal punto di vista dell’ordine pubblico. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno negli orari consueti prima del fischio di inizio della partita (12.45) mentre quelli di viale Cialdini e viale Fanti (tratto viale Malta-via Amari) inizieranno alle 15. Previsti anche i parcheggi scambiatori per la tifoseria ospite in via Generale Dalla Chiesa e via Venosta e le deviazioni delle linee Ataf consultabili sul sitowww.ataf.net.".

