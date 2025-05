Fiorentina, Zaniolo smentisce l’atto violento: “I giocatori della Roma mi hanno insultato…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ad essere protagonista della serata dei play-off di Primavera 1 che ha visto la Fiorentina battere la Roma in semifinale è stato, in termini negativi, Nicoló Zaniolo, accusato dal club giallorosso attraverso un comunicato e secondo quanto riportato dalla ricostruzione dei fatti di Sportitalia, di aver picchiato dei giocatori del settore giovanile capitolino.

Dopo la nota della Roma è arrivata amche quella della società viola, che smentisce i fatti direttamente attraverso le parole del calciatore:

"La Fiorentina, in merito a quanto successo al termine della semifinale del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, riporta di seguito le dichiarazioni del calciatore Nicolò Zaniolo: "al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".

