Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares si uniscono contro la violenza: l'evento

Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares uniscono le forze per dare un calcio alla violenza. Domenica 20 giugno alle 16.30 al Uefa Festival di Piazza del Popolo due rappresentative delle fondazioni si sfideranno in una gara tre contro tre, indossando sulle maglie il messaggio #noviolenze. Prenderanno parte all'evento l'ex biancoceleste Luigi Corino, il vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, lo scrittore Federico Moccia e il giornalista Guido De Angelis. Assieme a loro saranno presenti Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Antonio Buccioni, presidente onorario della fondazione e presidente della S.S. Lazio Polisportiva, oltre a Federico Eichberg, vice presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 e vice presidente della S.S. Lazio Polisportiva. Parteciperanno, infine, anche Anna Nastri, responsabile sviluppo progetti e business S.S. Lazio, e Suor Annika Fabbian, giocatore della Seleçao Sisters Calcio.

L'EVENTO - L'obiettivo dell'evento è quello di sottolineare il messaggio d'amicizia proprio dello sport, all'insegna dei sani valori della lealtà e del rispetto, e sensibilizzare sempre più appassionati sportivi alla non violenza negli stadio. Per questo, le due fondazioni riqualificheranno i murales dedicati ai sostenitori biancocelesti e giallorossi deceduti, Paparelli, De Falchi e Sandri. ”L’evento di domenica è un inno alla rinascita dopo mesi difficili”, le parole della Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, “ed è la dimostrazione che lo sport ha un potenziale unico nell’infondere speranza alla cittadinanza. Come Fondazione S.S. Lazio 1900 siamo onorati di poter collaborare assieme alle amiche e agli amici di Roma Cares nel diffondere un messaggio così importante come la lotta alla violenza negli stadi. Lo sport – come diceva Nelson Mandela – ha il potere di cambiare il mondo, di creare speranza e di unire le persone".

LA PRESIDENTE BASCELLI - "E noi, uniti nel ricordo sempre attuale di Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, e a sostegno di tutti coloro che trovano il loro senso nell’adesione a un sentire comune, siamo pronti a “dispiegare le ali”, leali alla Città. Veniamo da una stagione che ha visto il Club incessantemente impegnato sul territorio”, ha commentato l’External Affairs Director dell’ AS Roma Stefano Scalera. “Siamo stati negli ospedali, nelle case famiglia, nelle scuole e nelle strade della nostra città per portare messaggi di solidarietà e gesti concreti in un periodo, quello della pandemia, che ha messo a dura prova tutti noi. L’attenzione ai valori dello sport è sempre stata una prerogativa dell’AS Roma: siamo per questo felici di poter partecipare a questo evento e di poter dare un contributo alla promozione dei principi di lealtà sportiva e al contrasto di ogni forma di violenza”.

