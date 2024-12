FORMELLO - Lazio, c'è da gestire l'emergenza: il punto verso il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

FORMELLO - Spazio alla Coppa Italia. C'è poco tempo per rimuginare sulla sconfitta contro il Parma, la Lazio è chiamata subito al primo di due incontri contro il Napoli in programma giovedì. La ripresa degli allenamenti sarà immediata dopo il ritorno a Roma, con scarico al lunedì (domani mattina) e seduta completa a partire da martedì. Le prove tattiche scioglieranno i dubbi di Baroni, in piena emergenza. Da monitorare le condizioni di Vecino, con un guaio alla coscia sinistra, e di Dia, con una brutta distorsione alla caviglia destra. L'uruguaiano sarà out all'Olimpico, il senegalese invece ha possibilità di recuperare. Difficile il rientro di Nuno Tavares in Coppa, più probabile in campionato. È fermo per una lesione di basso grado dalla sosta per le nazionali di novembre. C'è attesa anche per rivedere Castrovilli: "È questione di giorni", ha spiegato il tecnico biancoceleste.

Pubblicato alle 18:30