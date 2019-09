FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Parolo e Bastos titolari con il Rennes

FORMELLO - Ritorna l'Europa League e quindi non c'è tempo per riposare. La ripresa è prevista per domani alle 11, a Formello andrà in scena la seduta di scarico con la rosa divisa tra chi ha affrontato il Genoa e chi è rimasto a riposo. Da martedì via alle prove tattiche anti-Rennes. Simone Inzaghi rilancerà Bastos dal primo minuto sul centrosinistra (al posto di Radu) e forse anche Vavro dalla parte opposta. Lo slovacco finora è stato impiegato titolare soltanto contro il Cluj. Valutazioni ampie a centrocampo: Lazzari a destra poiché Marusic deve scontare altri due turni di squalifica, Jony in vantaggio su Lulic a sinistra, in mezzo Parolo sicuro del posto con altre due maglie a disposizione per Berisha, Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto. Il tecnico biancoceleste dovrebbe chiedere uno sforzo ad almeno una delle due mezzali titolari. Davanti probabile coppia Immobile-Caicedo: Correa è uscito dal campo con un fastidio alla coscia sinistra.