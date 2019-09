FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: tornano Radu, Luis Alberto e Immobile

FORMELLO - Il secondo ko consecutivo, la necessità di riscattarsi nella prossima di campionato. La Lazio domani mattina riprenderà gli allenamenti a Formello in vista della partita di domenica sera con il Parma. Radu, Luis Alberto e Immobile torneranno dal primo minuto: sono i tre calciatori lasciati a Roma da Inzaghi. Sono stati risparmiati in Europa League, toccherà a loro aiutare la Lazio a rialzarsi. La seduta di scarico è prevista per le 11: la rosa sarà divisa tra chi ha affrontato il Cluj e chi è rimasto a riposo (compresi quelli in panchina). L'infermeria è vuota, l'unico da valutare è Lukaku, vicino al ritorno tra i convocati (non fa parte della lista dell'Europa League). In difesa potrebbe rivedersi Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Radu: il brasiliano, è pronto a riprendersi una maglia da titolare come successo contro Samp e Roma.

