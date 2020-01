FORMELLO - Lazio, Epifania di lavoro: Correa da valutare

FORMELLO - La nona sinfonia, il rientro a Roma e la ripresa fissata per l’Epifania. La Lazio tornerà ad allenarsi a Formello già domani mattina (ore 11). La seduta di scarico, poi da martedì inizierà la preparazione alla sfida con il Napoli, in programma sabato alle 18. All’Olimpico torneranno a disposizione Leiva e Luis Alberto, squalificati per la gara di Brescia. Il Giudice Sportivo fermerà per un turno invece Parolo, diffidato e ammonito al Rigamonti. Da valutare Correa, utilizzato come mezzala sinistra e stremato a fine partita. «Ha avuto un affaticamento, spero non sia nulla di preoccupante perché per noi è importantissimo», ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa. Il Tucu potrebbe essere sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni. Colpito duro alla caviglia destra Radu, anche lui non ha chiuso in perfette condizioni. Ai box restano Vavro e Lukaku.