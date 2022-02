FORMELLO - Lazio, giorno di riposo: dita incrociate per Lazzari, Acerbi può rientrare

FORMELLO - Domenica di riposo e ripresa fissata a lunedì. Si comincerà a preparare la trasferta con il Porto: senza Lazzari, forse con Acerbi in gruppo. Sarri ha perso il terzino e potrebbe ritrovare il centrale, fermo dalla sfida del 6 gennaio con l'Empoli. Ha quasi risolto la lesione di secondo grado, quella che si spera di scongiurare per l'ex Spal, che ha riportato un infortunio al flessore destro. Svolgerà gli esami strumentali lunedì, chiariranno l'entità dello stop e i tempi di recupero. "Speriamo sia un primo grado", ha detto Sarri nel postgara. L'augurio, insomma, è che possa rimanere ai box 15-20 giorni e non di più. Giovedì comunque ritoccherà a Hysaj a destra con Marusic a sinistra, è la soluzione più probabile in vista del primo round con i portoghesi.