FORMELLO - Lazio, notte ad Amburgo e poi il Torino: da valutare Patric

FORMELLO - Cancellata l'amarezza di Firenze, solo sorrisi ad Amburgo. Buona la prima in Europa League per la Lazio: archiviata la pratica Dinamo Kiev con un netto 0-3. Adesso si torna a pensare al campionato, visto che domenica c'è da affrontare il nuovo Torino di Vanoli (ore 12:30). I biancocelesti passeranno la notte in Germania per poi rientrare giovedì a Formello per la seduta di scarico. Da venerdi, antiviglia, si inizierà a preparare la prossima gara.

Da valutare le condizioni di Patric, uscito anzitempo per un indurimento alla gamba destra. Occhi anche su Gigot, assente per una contusione alla spalla sinistra. Era tornato ad allenarsi a parte, Baroni spera di riaverlo presto a disposizione. In campo si è rivisto anche il Taty Castellanos, pienamente recuperato e pronto a tornare a guidare l'attacco biancoceleste dal primo minuto dopo aver smaltito il problema dell'ultima settimana.