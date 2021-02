FORMELLO - Lazio, oggi il ritorno in campo: si punta l'Inter

Di nuovo al lavoro. Dopo la giornata di riposo di ieri la Lazio si prepara al rientro sui campi di Formello. I biancocelesti torneranno in campo alle ore 15 per cominciare a preparare la sfida contro l'Inter in programma domenica 14 febbraio alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Inzaghi ritroverà Patric, che rientrerà dalla squalifica e si giocherà una maglia con Musacchio. Da valutare le condizioni di Strakosha (problema al ginocchio) e Cataldi (muscolare).