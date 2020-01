FORMELLO - Lazio, ora la Coppa Italia: Leiva e Marusic squalificati con la Cremonese

FORMELLO - Ora la Coppa italia prima di rituffarsi in campionato e cercare l'undicesima di fila con la Sampdoria (sabato prossimo). L'impegno imminente si chiama Cremonese, da affrontare martedì all'Olimpico (ore 18). Simone Inzaghi impiegherà i calciatori meno impiegati nell'ultimo periodo. Non potrà però contare su Marusic, alle prese con un problema muscolare e squalificato. Come il montenegrino, anche Lucas Leiva rimarrà a riposo per motivi disciplinari: il Giudice Sportivo li ha fermati dopo la vittoria in finale con l'Atalanta della scorsa stagione. Tra i titolari spazio a Patric: lo spagnolo, visti i crampi con cui Lazzari ha chiuso la sfida con il Napoli, potrebbe anche essere impiegato come esterno di centrocampo. A sinistra toccherà a Jony, chance anche per Bastos, Parolo, Cataldi, Berisha e forse Adekanye. Correa, alle prese con un fastidio al polpaccio, non dovrebbe essere rischiato. Inzaghi spera di riaverlo per la prossima di campionato. La ripresa è fissata per domani mattina (ore 11), poi lunedì pomeriggio la rifinitura.