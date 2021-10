FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: Immobile da valutare, progressi Zaccagni

FORMELLO - Ora sotto con il Bologna, ultima partita prima della sosta. Domenica al Dall'Ara torneranno titolari i calciatori risparmiati stasera in Europa League, sono previsti almeno cinque cambi. Sarri potrebbe pure scegliere per intero la formazione vista domenica scorsa con la Roma. Ritorno tra i titolari quindi per Reina in porta, Marusic e Luiz Felipe in difesa, Milinkovic e Leiva a centrocampo. Le prove tattiche scatteranno sabato durante la rifinitura. C'è poco tempo per studiare le mosse anti-Mihajlovic. In infermeria c'è soltanto Zaccagni: l'ex Verona, salvo sorprese, tornerà a disposizione dopo la sosta. In questi giorni tornerà a correre in modo differenziato. La ripresa è fissata per domani con la seduta di scarico e la rosa divisa in due gruppi a seconda del minutaggio contro la Lokomotiv.

Pubblicato 01/10 ore 00:30